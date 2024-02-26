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  4. Роман ВАНТУХ: «К матчу с Александрией уже должен быть в форме»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:59 |
212
0

Роман ВАНТУХ: «К матчу с Александрией уже должен быть в форме»

Защитник рассказал о восстановлении после травмы

26 февраля 2024, 18:59 |
212
0
Роман ВАНТУХ: «К матчу с Александрией уже должен быть в форме»
УЕФА. Роман Вантух

В 18-м туре футболисты «Зари» на нейтральном поле в Житомире победили «Ворсклу» – 1:0. В этом поединке из-за травмы не принял участия левый защитник луганчан Роман Вантух.

Эксклюзивно для Sport.ua он рассказал, когда собирается вернуться в строй:

«В предпоследнем спарринге «Зари» на турецком сборе – с батумским «Динамо» я не избежал повреждения. К счастью, оно оказалось не серьезным. Надеюсь, что к календарному поединку 19 тура – с «Александрией», который состоится 3 марта уже буду готовиться в общей группе.

Конечно, добавляет сил и победа над «Ворсклой». Была очень нервная игра и в этой битве характеров верх взяла «Заря». Эти три очка были нам очень нужны, потому что очень хочется как можно скорее покинуть зону вылета».

Сейчас футболисты «Зари» занимают 12-е место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

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Роман Вантух Заря Луганск инсайд травма Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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