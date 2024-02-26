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  4. Пушич назвал причины неудачного для Шахтера возобновления сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:49 |
1910
4

Пушич назвал причины неудачного для Шахтера возобновления сезона УПЛ

Команда потеряла очки в матче с Александрией

26 февраля 2024, 18:49 |
1910
4
Пушич назвал причины неудачного для Шахтера возобновления сезона УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

«Шахтер» в первом для себя матче УПЛ в 2024 году не сумел обыграть «Александрию» (0:0) и упустил возможность приблизиться к «Кривбассу».

Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Во-первых, обстоятельства, которые, конечно, актуальны и для нашего соперника – очень долгие паузы из-за тревоги. Во-вторых, сказалось поле, на котором невозможно играть в тот быстрый футбол, который нам нужен. На таком поле команда теряет мяч, и это было тяжело. Мы пытались играть в свой футбол, несмотря на обстоятельства. В конце матча мы играли хорошо, создали 2-3 момента, но не забили гол, хотя заслужили это. Где-то нужно было принимать другие решения».

«Травма Зубкова? К сожалению, пришлось быстро менять Александра, так случилось. Что касается Марьяна Шведа, то он постепенно вливался в игру и действовал все лучше и лучше, имел свои шансы. Это был сложный матч и для Кевина. Как и для всей команды, учитывая поле. Кевину нужно время, чтобы найти свой ритм. И мы, конечно, дадим ему это время».

«Степаненко, как и Крыськив, еще недостаточно готов, у них есть проблемы с физической формой, они на 100% не готовы, но я выбрал Дмитрия для стартового состава», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тарас Степаненко Дмитрий Крыськив Александр Зубков Кевин Марьян Швед
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 4
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Ron Noiill
Ця методичка пройшла десяток тренерів. А якщо  б програли , то це суркіс суддів купив. 
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+8
Gargantua
почему же он не упомянул квадратный мяч как причину неудачи?
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+5
SportsMan
Плохому танцору кое-что мешает.
Ответить
+1
FunnyCat_____
Ахаххахаха шахтёр специально таких клоунов находит? 
Поле плохое, остановки мешали 
Александрия видимо другой матч на другому таймингу и на другой поляне играла
Удачи Кривбассу с этим посмешищем 
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0
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