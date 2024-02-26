Пушич назвал причины неудачного для Шахтера возобновления сезона УПЛ

«Шахтер» в первом для себя матче УПЛ в 2024 году не сумел обыграть «Александрию» (0:0) и упустил возможность приблизиться к «Кривбассу».

Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Во-первых, обстоятельства, которые, конечно, актуальны и для нашего соперника – очень долгие паузы из-за тревоги. Во-вторых, сказалось поле, на котором невозможно играть в тот быстрый футбол, который нам нужен. На таком поле команда теряет мяч, и это было тяжело. Мы пытались играть в свой футбол, несмотря на обстоятельства. В конце матча мы играли хорошо, создали 2-3 момента, но не забили гол, хотя заслужили это. Где-то нужно было принимать другие решения».

«Травма Зубкова? К сожалению, пришлось быстро менять Александра, так случилось. Что касается Марьяна Шведа, то он постепенно вливался в игру и действовал все лучше и лучше, имел свои шансы. Это был сложный матч и для Кевина. Как и для всей команды, учитывая поле. Кевину нужно время, чтобы найти свой ритм. И мы, конечно, дадим ему это время».

«Степаненко, как и Крыськив, еще недостаточно готов, у них есть проблемы с физической формой, они на 100% не готовы, но я выбрал Дмитрия для стартового состава», – сказал Пушич.