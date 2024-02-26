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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 26 февраля 2024, 18:19
252
1

Шахтер не забил на чужом поле впервые с октября 2021 года

Гостевая голевая серия горняков составила 29 матчей

26 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 26 февраля 2024, 18:19
252
1
Шахтер не забил на чужом поле впервые с октября 2021 года
ФК Шахтер

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Александрией», прервал свою голевую гостевую серию, которая составила 29 матчей. Последний раз «оранжево-черные» не смогли взломать защитные редуты хозяев 3 октября 2021 года – 0:0 с «Динамо».

В истории чемпионатов Украины более продолжительные забивные серии на чужих полях имели только сами горняки – 34 игры и динамовцы – 31.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

31*

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

29

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

26.02.2024

Александрия

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

17

Днепр-1

07.11.2021

Ингулец

1:0

28.05.2023

Шахтер

0:3

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Все предсказуемо и предельно ясно - без помощи арбитров добытчики угля не станут чемпионами в этом году, рупь за сто... Любой сведущий человек,который следит за развитием нашего футбола с 1992 года, может смело сделать шокирующий вывод - если бы арбитры не помогали команде ахметова ( этот хмырь не заслужил, чтобы его фамилию писать с заглавной буквы), то чемпонских титулов было-бы в три раза меньше. Тоже относиться и к Динамо, когда ГМС рулил ФФУ. Я даже не представляю, сколько сейчас надо давать бабла арбитрам, чтобы они снова начали тащить героев проходки...
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