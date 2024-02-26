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  4. Йоахим Лев оценил вероятность своего перехода в Баварию
Германия
26 февраля 2024, 18:01 |
627
0

Йоахим Лев оценил вероятность своего перехода в Баварию

Экс-тренер сборной Германии не верит, что может заменить Томаса Тухеля

26 февраля 2024, 18:01 |
627
0
Йоахим Лев оценил вероятность своего перехода в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв оценил вероятность того, что летом он заменит Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии»:

«Они, вероятно, не заинтересованы во мне как в тренере. В свою очередь, я также предпочитаю не интересоваться «Баварией». Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи».

В сентябре прошлого года в услугах Лёва была заинтересована сборная Турции. 64-летний специалист работал со сборной Германии в 2006 – 2021 годах.

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Йоахим Лёв Бавария Томас Тухель
Источник Die Welt
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