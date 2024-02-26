Йоахим Лев оценил вероятность своего перехода в Баварию

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв оценил вероятность того, что летом он заменит Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии»:

«Они, вероятно, не заинтересованы во мне как в тренере. В свою очередь, я также предпочитаю не интересоваться «Баварией». Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи».

В сентябре прошлого года в услугах Лёва была заинтересована сборная Турции. 64-летний специалист работал со сборной Германии в 2006 – 2021 годах.