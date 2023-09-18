Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером
Немецкий специалист среди кандидатов на должность главного тренера сборной Турции
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить национальную команду Турции, сообщает местное издание DHA.
Сейчас команду возглавляет немец Штефан Кунц, но источник отмечает, что его время на посту главного тренера сборной Турции истекло. Местная федерация футбола приняла решение об увольнении Кунца из-за неудовлетворительных результатов и плохого футбола. В частности, сборная Турции не смогла обыграть Армению (1:1) и проиграла Японии (2:4).
Йоахим Лев 15 лет возглавлял сборную Германии, но летом 2021 ушел в отставку.
Сейчас турки идут на 2-м месте в своей отборочной группе к Евро-2024, набрав 10 очков за 5 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра
Главные новости на Sport.ua за 17 сентября