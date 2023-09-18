Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером
Турция
18 сентября 2023, 12:12 |
628
0

Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером

Немецкий специалист среди кандидатов на должность главного тренера сборной Турции

18 сентября 2023, 12:12 |
628
0
Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить национальную команду Турции, сообщает местное издание DHA.

Сейчас команду возглавляет немец Штефан Кунц, но источник отмечает, что его время на посту главного тренера сборной Турции истекло. Местная федерация футбола приняла решение об увольнении Кунца из-за неудовлетворительных результатов и плохого футбола. В частности, сборная Турции не смогла обыграть Армению (1:1) и проиграла Японии (2:4).

Йоахим Лев 15 лет возглавлял сборную Германии, но летом 2021 ушел в отставку.

Сейчас турки идут на 2-м месте в своей отборочной группе к Евро-2024, набрав 10 очков за 5 матчей.

По теме:
Не только Бавария. За Хаби Алонсо будут бороться 2 топ-клуба
Грэм Поттер ждет предложение от клуба-участника Лиги Европы
В УЕФА открыли дело против Петракова
Йоахим Лёв сборная Турции по футболу главный тренер Евро-2024
Источник DHA
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18 сентября 2023, 08:52 5
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»

В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра

Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Футбол | 18 сентября 2023, 06:00 0
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих

Главные новости на Sport.ua за 17 сентября

Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 17.09.2023, 22:35
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Бокс | 17.09.2023, 16:11
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Жозе МОУРИНЬО: «Мне жаль Эмполи»
Футбол | 18.09.2023, 07:54
Жозе МОУРИНЬО: «Мне жаль Эмполи»
Жозе МОУРИНЬО: «Мне жаль Эмполи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 7
Другие виды
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 3
Футбол
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 3
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем