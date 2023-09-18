Йоахим Лев может вернуться к работе главным тренером

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить национальную команду Турции, сообщает местное издание DHA.

Сейчас команду возглавляет немец Штефан Кунц, но источник отмечает, что его время на посту главного тренера сборной Турции истекло. Местная федерация футбола приняла решение об увольнении Кунца из-за неудовлетворительных результатов и плохого футбола. В частности, сборная Турции не смогла обыграть Армению (1:1) и проиграла Японии (2:4).

Йоахим Лев 15 лет возглавлял сборную Германии, но летом 2021 ушел в отставку.

Сейчас турки идут на 2-м месте в своей отборочной группе к Евро-2024, набрав 10 очков за 5 матчей.