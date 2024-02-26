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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Первый тайм Черноморца – заснуть можно. Мы недовольны»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:48 |
265
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Первый тайм Черноморца – заснуть можно. Мы недовольны»

Тренер рад, что удалось набрать один пункт

26 февраля 2024, 17:48 |
265
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Первый тайм Черноморца – заснуть можно. Мы недовольны»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук недоволен игрой команды в матче УПЛ против «Оболони» (1:1), в котором одесская команда действовала хуже, но набрала один пункт.

«Случилась ничья, и мы говорим, что мы довольны результатом, учитывая то, как складывалась игра. Мы очень недовольны, многое выглядело не так, как мы хотим. Будто все стояло на месте – хотелось все более динамично и креативно видеть. Но я очень доволен, что клуб подписал новичков, это страшно необходимо. Нам нужна была свежесть».

«Первый тайм – это вообще не то, что мы хотим видеть. И во втором тайме все равно не было нужной игры, но хотя бы был более живой футбол от нас. Первый тайм – можно было заснуть».

«Главная задача – вывести новичков на нужный уровень, это сразу поменяет всю команду», – сказал Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Черноморец
Источник УПЛ-ТВ
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