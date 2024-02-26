Стало известно, когда Зинченко может вернуться на поле после травмы

4 марта лондонский «Арсенал» сыграет выездной матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу против «Шеффилд Юнайтед».

По информации английского издания The Standard, защитник «канониров» Александр Зинченко может сыграть в этом матче. Решение об участии украинца в этой игре будет принято в конце недели после его оценки на тренировке и прохождении всех медицинских тестов.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля».