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  4. Стало известно, когда Зинченко может вернуться на поле после травмы
Англия
26 февраля 2024, 19:07 |
696
0

Стало известно, когда Зинченко может вернуться на поле после травмы

Александр может сыграть уже в следующем матче АПЛ

26 февраля 2024, 19:07 |
696
0
Стало известно, когда Зинченко может вернуться на поле после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 марта лондонский «Арсенал» сыграет выездной матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу против «Шеффилд Юнайтед».

По информации английского издания The Standard, защитник «канониров» Александр Зинченко может сыграть в этом матче. Решение об участии украинца в этой игре будет принято в конце недели после его оценки на тренировке и прохождении всех медицинских тестов.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Шеффилд Юнайтед
Источник Evening Standard
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