Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:16 |
175
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Рухом»

26 февраля 2024, 16:16 |
175
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Фланговый полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Если быть откровенными, то именно такого матча мы и ожидали, прекрасно понимали, какой будет игра. Игра проходила больше под нашим контролем, но одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу и есть определенная грусть на душе, обидно терять такие очки. Еще перед матчем с ребятами и тренерским штабом мы договаривались, что едем сюда, чтобы выиграть, едем только на победу. Не удалось победить, потому что опять же, одна ошибка в защите привела к пенальти. Если честно, я даже не помню, чтобы «Рух» создал какие-то моменты. Но это футбол и это его часть. Ошибки бывают у всех. Обидно, но – мы движемся дальше.

Очень приятно вернуться к официальным поединкам, по крайней мере мне точно, потому что я – после травмы. Очень доволен, что я вернулся именно сегодня и мне хотелось, чтобы дальше было только лучше. Наших болельщиков мы слышали, слышали очень хорошо, хотя болельщиков было гораздо больше. Я очень благодарен, что они приехали, поддержали нас. Это очень круто играть с болельщиками. Всех ребята и на скамейке, и на поле чувствовали поддержку. Поэтому возвращение болельщиков – это только плюс».

По теме:
Стало известно, когда Макуана сможет вернуться на поле после травмы
Судаков назвал главные проблемные аспекты своей игры
В меньшинстве играли интереснее. Ворскла минимально уступила Заре
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Александр Назаренко
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Футбол | 26 февраля 2024, 01:11 0
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими

25 февраля «Реал» Мадрид обыграл соперников со счетом 1:0

Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26 февраля 2024, 11:35 7
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса

Издание Defensa Central восхищается игрой украинского голкипера

Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Бокс | 25.02.2024, 22:45
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.02.2024, 11:30
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.02.2024, 15:15
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
24.02.2024, 20:49 3
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
24.02.2024, 19:39 5
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем