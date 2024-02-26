Александр НАЗАРЕНКО: «Я даже не помню, чтобы Рух создал какие-то моменты»

Фланговый полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Если быть откровенными, то именно такого матча мы и ожидали, прекрасно понимали, какой будет игра. Игра проходила больше под нашим контролем, но одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу и есть определенная грусть на душе, обидно терять такие очки. Еще перед матчем с ребятами и тренерским штабом мы договаривались, что едем сюда, чтобы выиграть, едем только на победу. Не удалось победить, потому что опять же, одна ошибка в защите привела к пенальти. Если честно, я даже не помню, чтобы «Рух» создал какие-то моменты. Но это футбол и это его часть. Ошибки бывают у всех. Обидно, но – мы движемся дальше.

Очень приятно вернуться к официальным поединкам, по крайней мере мне точно, потому что я – после травмы. Очень доволен, что я вернулся именно сегодня и мне хотелось, чтобы дальше было только лучше. Наших болельщиков мы слышали, слышали очень хорошо, хотя болельщиков было гораздо больше. Я очень благодарен, что они приехали, поддержали нас. Это очень круто играть с болельщиками. Всех ребята и на скамейке, и на поле чувствовали поддержку. Поэтому возвращение болельщиков – это только плюс».