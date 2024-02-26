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  4. Эдуард САРАПИЙ: «Постоянные тревоги повлияли на нас»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 15:54 |
218
0

Эдуард САРАПИЙ: «Постоянные тревоги повлияли на нас»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Минаем»

26 февраля 2024, 15:54 |
218
0
Эдуард САРАПИЙ: «Постоянные тревоги повлияли на нас»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эдуард, что сегодня не удалось? «Минай» удивил или это мы не показали свою лучшую игру?

– Мы не показали свою лучшую игру, первый тайм был достаточно вялым, еще и постоянные тревоги также повлияли на нас. Второй тайм уже был лучше, были моменты, которые мы не реализовали, но первый тайм, считаю, провели не очень хорошо.

– Что не удалось в первом тайме?

– Не удалось найти правильного решения и конечную передачу впереди, конечную точку, потому что были непонятные передачи, удары, просто надо было придержать мяч, быть хладнокровными впереди и, пожалуй, играть более агрессивно, как мы начали играть во втором тайме.

– Как вернуться к игре после такого количества воздушных тревог, потому что это сбивает и ритм, и настрой на игру?

– Да, это не впервые для нас, конечно, хочется, чтобы это было реже, потому что играть 10 минут, потом 20 отдыхать, снова разминаться... Как ни крути, все это влияет на наше состояние, на игру, поэтому все это сегодня было нам не на руку.

– СК «Днепр-1» – единственная команда, которая играет без болельщиков. Конечно, все понимают, что тревоги и фактор безопасности, но расстраивает ли вас этот факт?

– Расстраивает, конечно. В наше время, все же, безопасность на первом месте, мы нормально относимся к этой ситуации и понимаем, что лучше людям быть в безопасности. Наши болельщики всегда найдут, где посмотреть матч, будь-то дома или в другом месте.

– Какая атмосфера сейчас царит в раздевалке?

– Все расстроены, потому что мы не должны были терять сегодня наши очки, уже осталось не так много игр, поэтому отдавать очки в таких матчах нам не выгодно.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 Эдуард Сарапий
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