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  4. Почеттино ответил на cлова о лузерах Челси: «Это просто несправедливо»
Англия
26 февраля 2024, 15:12 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:28
1234
0

Почеттино ответил на cлова о лузерах Челси: «Это просто несправедливо»

Наставник не согласен с критикой

26 февраля 2024, 15:12 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:28
1234
0
Почеттино ответил на cлова о лузерах Челси: «Это просто несправедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю» 0:1, пропустив решающий гол в конце второго тайма дополнительного времени.

Известный в прошлом игрок, а ныне эксперт на ТВ Фил Невилл назвал лондонскую команду лузерами, которые не могут держаться под давлением, что расстроило тренера Маурисио Почеттино.

«Правда в том, что в дополнительное время у нас на поле было меньше энергии. Но я все равно горжусь своими игроками, которые показали желание. У нас молодая команда, нас нельзя сравнить с «Ливерпулем». Невозможно нас сравнивать. Это несправедливо просто».

«Да, у них тоже были молодые футболисты, но это не сравнить с «Челси». «Ливерпуль» показывает хороший план построения успешной команды, и я смотрю в будущее с оптимизмом», — сказал Почеттино.

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Челси Маурисио Почеттино Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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