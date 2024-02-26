Почеттино ответил на cлова о лузерах Челси: «Это просто несправедливо»
Наставник не согласен с критикой
«Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю» 0:1, пропустив решающий гол в конце второго тайма дополнительного времени.
Известный в прошлом игрок, а ныне эксперт на ТВ Фил Невилл назвал лондонскую команду лузерами, которые не могут держаться под давлением, что расстроило тренера Маурисио Почеттино.
«Правда в том, что в дополнительное время у нас на поле было меньше энергии. Но я все равно горжусь своими игроками, которые показали желание. У нас молодая команда, нас нельзя сравнить с «Ливерпулем». Невозможно нас сравнивать. Это несправедливо просто».
«Да, у них тоже были молодые футболисты, но это не сравнить с «Челси». «Ливерпуль» показывает хороший план построения успешной команды, и я смотрю в будущее с оптимизмом», — сказал Почеттино.
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