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Australian Open
26 февраля 2024, 15:07 |
213
0

ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Ястремская – Азаренко

Еще один исторический матч для украинки

26 февраля 2024, 15:07 |
213
0
ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Ястремская – Азаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у «нейтральной» спортсменки Виктории Азаренко со счетом 7:6(6), 6:4.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.

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Источник Sport.ua
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