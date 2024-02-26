ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Ястремская – Азаренко

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у «нейтральной» спортсменки Виктории Азаренко со счетом 7:6(6), 6:4.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.