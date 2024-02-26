Ястремская – 6-я украинка, которая провела 200 недель в топ-100 рейтинга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала новую неделю на 33-м место в рейтинге WTA.

Это означает, что украинка покорила отметку в 200 недель в сотне лучших тенниситок мира.

Ястремская стала шестой украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-100 рейтинга WTA 200 и более недель:

Элина Свитолина – 517* Леся Цуренко – 408* Катерина Володько (Бондаренко) – 406 Наталья Медведева – 334 Алена Бондаренко – 324 Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – 200*

* – находятся в топ-100 на 26 февраля 2024

Отметим, что как минимум до следующего Australian Open Ястремская точно останется в первой сотне мирового рейтинга.