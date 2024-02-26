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  4. Ястремская – 6-я украинка, которая провела 200 недель в топ-100 рейтинга
WTA
26 февраля 2024, 14:58 |
183
0

Ястремская – 6-я украинка, которая провела 200 недель в топ-100 рейтинга

Даяна в ближайшее время заметно улучшит этот показатель

26 февраля 2024, 14:58 |
183
0
Ястремская – 6-я украинка, которая провела 200 недель в топ-100 рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала новую неделю на 33-м место в рейтинге WTA.

Это означает, что украинка покорила отметку в 200 недель в сотне лучших тенниситок мира.

Ястремская стала шестой украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-100 рейтинга WTA 200 и более недель:

  1. Элина Свитолина – 517*
  2. Леся Цуренко – 408*
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – 406
  4. Наталья Медведева – 334
  5. Алена Бондаренко – 324
  6. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – 200*

* – находятся в топ-100 на 26 февраля 2024

Отметим, что как минимум до следующего Australian Open Ястремская точно останется в первой сотне мирового рейтинга.

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Даяна Ястремская рейтинг WTA
Источник Большой теннис Украины
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