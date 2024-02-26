WTA26 февраля 2024, 14:58 |
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Ястремская – 6-я украинка, которая провела 200 недель в топ-100 рейтинга
Даяна в ближайшее время заметно улучшит этот показатель
26 февраля 2024, 14:58 |
183
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала новую неделю на 33-м место в рейтинге WTA.
Это означает, что украинка покорила отметку в 200 недель в сотне лучших тенниситок мира.
Ястремская стала шестой украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-100 рейтинга WTA 200 и более недель:
- Элина Свитолина – 517*
- Леся Цуренко – 408*
- Катерина Володько (Бондаренко) – 406
- Наталья Медведева – 334
- Алена Бондаренко – 324
- Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – 200*
* – находятся в топ-100 на 26 февраля 2024
Отметим, что как минимум до следующего Australian Open Ястремская точно останется в первой сотне мирового рейтинга.
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