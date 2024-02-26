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  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд
WTA
26 февраля 2024, 12:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:31
389
1

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд

Каролина Мухова покинула топ-10

26 февраля 2024, 12:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 12:31
389
1
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 1000 в Дубае.

На соревнованиях в ОАЭ лучшей стала Жасмин Паолини из Италии, благодаря этому успеху она поднялась на 14-ю строчку мирового рейтинга. Финалистка Анна Калинская обновила личное достижение и стала 26-й.

Вернулась в первую десятку греческая теннисистка Мария Саккари, а травмированная Каролина Мухова покинула топ-10. Маркета Вондроушова поменялась местами с Чжэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина поднялась на 3 позиции и теперь 17-я. У остальных наших топов дела чуть хуже: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко потеряли несколько строчек и кучно расположились на местах с 33-го по 36-е. Юлия Стародубцева снова обновила личное достижение – теперь она 130-я. Немного улучшилось положение Дарьи Снигур и Катерины Байндл, 14 позиций потеряла Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок потеряла 3 строчки в парном рейтинге, но осталась в топ-20. Надежда Киченок, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева немного улучшили свои позиции.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Паолини поднялась на 25 позиций и теперь в восьмерке лучших, также там оказалась и Калинская. Ястремская уже девятая.

Чемпионская гонка WTA

Три украинки остаются в двадцатке лучших в этом сезоне, но эта неделя никому не принесла продвижения выше. Также в сотне лучших находятся Цуренко и Калинина, но Ангелина довольно низко, если сравнивать с ее рейтингом.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Жасмин Паолини Мария Саккари Каролина Мухова Маркета Вондроушова Чжэн Циньвень Анна Калинская
Источник Sport.ua
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Fdail
 Саккарі знову в десятці , Паоліні в топ 15 - абсурд якийсь.
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