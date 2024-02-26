Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 1000 в Дубае.

На соревнованиях в ОАЭ лучшей стала Жасмин Паолини из Италии, благодаря этому успеху она поднялась на 14-ю строчку мирового рейтинга. Финалистка Анна Калинская обновила личное достижение и стала 26-й.

Вернулась в первую десятку греческая теннисистка Мария Саккари, а травмированная Каролина Мухова покинула топ-10. Маркета Вондроушова поменялась местами с Чжэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина поднялась на 3 позиции и теперь 17-я. У остальных наших топов дела чуть хуже: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко потеряли несколько строчек и кучно расположились на местах с 33-го по 36-е. Юлия Стародубцева снова обновила личное достижение – теперь она 130-я. Немного улучшилось положение Дарьи Снигур и Катерины Байндл, 14 позиций потеряла Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок потеряла 3 строчки в парном рейтинге, но осталась в топ-20. Надежда Киченок, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева немного улучшили свои позиции.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Паолини поднялась на 25 позиций и теперь в восьмерке лучших, также там оказалась и Калинская. Ястремская уже девятая.

Чемпионская гонка WTA

Три украинки остаются в двадцатке лучших в этом сезоне, но эта неделя никому не принесла продвижения выше. Также в сотне лучших находятся Цуренко и Калинина, но Ангелина довольно низко, если сравнивать с ее рейтингом.

Украинки в Чемпионской гонке WTA