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Молодежные турниры
26 февраля 2024, 16:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:09
341
0

Стало известно время матча украинской молодежки в Азербайджане

Подопечные Унаи Мельгосы сыграют поединок отбора Евро-2025 (U21)

26 февраля 2024, 16:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:09
341
0
Стало известно время матча украинской молодежки в Азербайджане
УАФ

Молодежная сборная Украины свой следующий матч в рамках отбора на Евро-2025 (U21) проведет в гостях против Азербайджана.

Ранее стало известно, что поединок состоится в Баку на стадионе «Азерсун Арена» во вторник, 26 марта. Сейчас же принимающая сторона определилась со временем начала матча, стартовый свисток в котором прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что перед предстоящим матчем украинская молодежка уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков в пяти сыгранных матчах. У Азербайджана три очка в активе после четырех поединков – и последнюю позицию в группе F.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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