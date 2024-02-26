Стало известно время матча украинской молодежки в Азербайджане

Молодежная сборная Украины свой следующий матч в рамках отбора на Евро-2025 (U21) проведет в гостях против Азербайджана.

Ранее стало известно, что поединок состоится в Баку на стадионе «Азерсун Арена» во вторник, 26 марта. Сейчас же принимающая сторона определилась со временем начала матча, стартовый свисток в котором прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что перед предстоящим матчем украинская молодежка уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков в пяти сыгранных матчах. У Азербайджана три очка в активе после четырех поединков – и последнюю позицию в группе F.