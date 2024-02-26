Защитник Ливерпуля: «Постараемся выиграть для Клоппа все, что возможно»

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли после победы в финале Кубка лиги над «Челси» (1:0 в дополнительное время) высказался о главном тренере «красных» Юргене Клоппе, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Он – особенный тренер. Мне просто нужно ценить каждую минуту, проведенную с ним, потому что, очевидно, летом он уходит. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом с ним сейчас, а затем попытаться выиграть для него все, что возможно», – цитирует североирландца официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что в нынешнем сезоне Брэдли провел во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.