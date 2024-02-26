Завидное рвение Лунина и Ко. Реал вновь забил в последние 15 минут матча

В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

Победный гол усилиями Луки Модрича «галактикос» забили на 82-й минуте поединка.

«Реал» набрал 17 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги, благодаря голам в последние 15 минут матчей.

По этому показателю Андрей Лунин и компания уступают лишь «Барселоне», которая голами в концовках встреч набрала 24 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид забыл горечь поражений в Ла Лиге.