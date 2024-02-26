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Испания
26 февраля 2024, 13:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:02
238
0

Завидное рвение Лунина и Ко. Реал вновь забил в последние 15 минут матча

Мадридский клуб вырвал победу у «Севильи» в концовке поединка

26 февраля 2024, 13:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:02
238
0
Завидное рвение Лунина и Ко. Реал вновь забил в последние 15 минут матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

Победный гол усилиями Луки Модрича «галактикос» забили на 82-й минуте поединка.

«Реал» набрал 17 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги, благодаря голам в последние 15 минут матчей.

По этому показателю Андрей Лунин и компания уступают лишь «Барселоне», которая голами в концовках встреч набрала 24 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид забыл горечь поражений в Ла Лиге.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Opta
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