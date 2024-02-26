Испания26 февраля 2024, 13:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:02
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Завидное рвение Лунина и Ко. Реал вновь забил в последние 15 минут матча
Мадридский клуб вырвал победу у «Севильи» в концовке поединка
26 февраля 2024, 13:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:02
238
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В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 1:0.
Победный гол усилиями Луки Модрича «галактикос» забили на 82-й минуте поединка.
«Реал» набрал 17 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги, благодаря голам в последние 15 минут матчей.
По этому показателю Андрей Лунин и компания уступают лишь «Барселоне», которая голами в концовках встреч набрала 24 балла.
Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид забыл горечь поражений в Ла Лиге.
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