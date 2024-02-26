Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 13:52 |
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Источник: Переговоры MEGOGO с УПЛ ТВ продолжаются, настрой позитивный
Вовремя договориться до 18-го тура УПЛ не удалось из-за технических моментов
26 февраля 2024, 13:52 |
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Переговоры о сотрудничестве с УПЛ ТВ и трансляций матчей чемпионата Украины на сервисе продолжаются.
По информации источника, обе стороны положительно настроены на решение вопроса.
Сообщается, что вовремя договориться до 18-го тура УПЛ не удалось не потому, что существовал какой-то конфликт или разногласия в позициях – причиной стали технические моменты.
Пока неизвестно, есть ли шанс достичь окончательной договоренности уже к следующему туру УПЛ, который стартует 1 марта.
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