ОФИЦИАЛЬНО. Трансляций ближайшего тура УПЛ на MEGOGO не будет

Трансляции матчей ближайшего, 18-го тура УПЛ нельзя будет посмотреть на популярной ОТТ-платформе MEGOGO.

На данный момент телеканал УПЛ ТВ внесен в сети вещания 25 дистрибюторов, включая кабельные и региональные сети, а также ОТТ-платфомы.

УПЛ опубликовала полный список площадок, на которых допступны трансляции матчей УПЛ. MEGOGO в этом списке нет.

Площадки, на которых доступны трансляции УПЛ:

ОТТ-платформы:

ОТТ-платформы:

Провайдер Охват sweet.tv Вся Украина VodafoneTV Вся Украина Киевстар ТВ Вся Украина Setanta Sports Вся Украина youtv Вся Украина VOLIA Вся Украина Ланет.TV Киев

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват VIASAT Вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

Провайдер Охват triolan.tv Вся Украина VOLIA Вся Украина Datagroup Киев ЖМІЦ Житомир McLaut Черкассы Борисполь ТРК Борисполь GROZA Червоноград КТМ Александрия

IPTV

Провайдер Охват Коло.ТБ Киев Corbina Киев IPNet Киев Networl.lviv Львов Ultra Львов АСТРА Львов KIM Калуш Infomir Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер Охват Шторм ТВ Кропивницкий CatNet Подольск

Международные ОТТ-платфомы: