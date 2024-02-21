ОФИЦИАЛЬНО. Трансляций ближайшего тура УПЛ на MEGOGO не будет
УПЛ ТВ пока что не договорился с MEGOGO
Трансляции матчей ближайшего, 18-го тура УПЛ нельзя будет посмотреть на популярной ОТТ-платформе MEGOGO.
На данный момент телеканал УПЛ ТВ внесен в сети вещания 25 дистрибюторов, включая кабельные и региональные сети, а также ОТТ-платфомы.
УПЛ опубликовала полный список площадок, на которых допступны трансляции матчей УПЛ. MEGOGO в этом списке нет.
Площадки, на которых доступны трансляции УПЛ:
ОТТ-платформы:
ОТТ-платформы:
|
Провайдер
|
Охват
|
sweet.tv
|
Вся Украина
|
VodafoneTV
|
Вся Украина
|
Киевстар ТВ
|
Вся Украина
|
Setanta Sports
|
Вся Украина
|
youtv
|
Вся Украина
|
VOLIA
|
Вся Украина
|
Ланет.TV
|
Киев
Спутниковое телевидение:
|
Провайдер
|
Охват
|
VIASAT
|
Вся Украина
Аналоговое и цифровое телевидение:
|
Провайдер
|
Охват
|
triolan.tv
|
Вся Украина
|
VOLIA
|
Вся Украина
|
Datagroup
|
Киев
|
ЖМІЦ
|
Житомир
|
McLaut
|
Черкассы
|
Борисполь ТРК
|
Борисполь
|
GROZA
|
Червоноград
|
КТМ
|
Александрия
IPTV
|
Провайдер
|
Охват
|
Коло.ТБ
|
Киев
|
Corbina
|
Киев
|
IPNet
|
Киев
|
Networl.lviv
|
Львов
|
Ultra
|
Львов
|
АСТРА
|
Львов
|
KIM
|
Калуш
|
Infomir
|
Одесса
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
|
Провайдер
|
Охват
|
Шторм ТВ
|
Кропивницкий
|
CatNet
|
Подольск
Международные ОТТ-платфомы:
|
Провайдер
|
Охват
|
LaLiga+
|
Весь мир (кроме стран-агрессоров)
|
OneFootball
|
Весь мир (кроме стран-агрессоров)
|
PANDA Interactive
|
США, Канада, Великобритания
|
GoNet
|
Чехия + Евросоюз
|
Setanta Sports
|
Грузия, Молдова
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