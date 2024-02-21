Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Трансляций ближайшего тура УПЛ на MEGOGO не будет
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 18:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 18:20
1608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трансляций ближайшего тура УПЛ на MEGOGO не будет

УПЛ ТВ пока что не договорился с MEGOGO

21 февраля 2024, 18:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 18:20
1608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трансляций ближайшего тура УПЛ на MEGOGO не будет

Трансляции матчей ближайшего, 18-го тура УПЛ нельзя будет посмотреть на популярной ОТТ-платформе MEGOGO.

На данный момент телеканал УПЛ ТВ внесен в сети вещания 25 дистрибюторов, включая кабельные и региональные сети, а также ОТТ-платфомы.

УПЛ опубликовала полный список площадок, на которых допступны трансляции матчей УПЛ. MEGOGO в этом списке нет.

Площадки, на которых доступны трансляции УПЛ:

ОТТ-платформы:

ОТТ-платформы:

Провайдер

Охват

sweet.tv

Вся Украина

VodafoneTV

Вся Украина

Киевстар ТВ

Вся Украина

Setanta Sports

Вся Украина

youtv

Вся Украина

VOLIA

Вся Украина

Ланет.TV

Киев

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

VIASAT

Вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

Провайдер

Охват

triolan.tv

Вся Украина

VOLIA

Вся Украина

Datagroup

Киев

ЖМІЦ

Житомир

McLaut

Черкассы

Борисполь ТРК

Борисполь

GROZA

Червоноград

КТМ

Александрия

IPTV

Провайдер

Охват

Коло.ТБ

Киев

Corbina

Киев

IPNet

Киев

Networl.lviv

Львов

Ultra

Львов

АСТРА

Львов

KIM

Калуш

Infomir

Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер

Охват

Шторм ТВ

Кропивницкий

CatNet

Подольск

Международные ОТТ-платфомы:

Провайдер

Охват

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

GoNet

Чехия + Евросоюз

Setanta Sports

Грузия, Молдова

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»
УПЛ-ТВ MEGOGO ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телепул
Источник УПЛ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 21 февраля 2024, 17:19 0
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо

Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Футбол | 20 февраля 2024, 18:42 2
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги

Каждый игрок получит примерно по 20 тысяч фунтов стерлингов

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Футбол | 20.02.2024, 18:34
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Футбол | 21.02.2024, 11:29
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21.02.2024, 07:40
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
20.02.2024, 21:05 3
Теннис
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
19.02.2024, 19:27
Бокс
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 5
Футбол
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем