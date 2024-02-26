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  4. «Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
Англия
26 февраля 2024, 13:57 |
1157
8

«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги

Бывший игрок «Шахтера» не считает украинца виновным в забитом мяче «Ливерпуля»

26 февраля 2024, 13:57 |
1157
8
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Василий Кобин оправдал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика за пропущенный гол в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1).

«Я вчера смотрел этот матч. Видел гол, который «Челси» пропустил. Не считаю, что Мудрик виноват в пропущенном голе. Здесь больше вопросов к тренерскому штабу – кто из тренеров принимал решение поставить Мудрика во время стандартного положения играть по мячу. Человек, который вообще не играет головой. Не потому, что Мудрик – плохой игрок, его просто не научили играть головой. Это не его сильная сторона.

Его сильная сторона – играть на подборе мяча, выбегать в быстрые контратаки. Кто принимал это решение, на том и вина. Как Мудрик может навязать борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет. Человеку с 2 метра ростом Мудрик, который головой вообще не играет. Как его поставили играть на ключевую позицию при стандартном положении? Это ошибка главного тренера или тренера, который отвечает за стандарты. Мудрик здесь ни при чем».

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль Вирджил ван Дейк Василий Кобин
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 8
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introvert
Проблема не в тому, що не навчили головою грати, а в тому, що не навчили головою думати.
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+2
Swimmer
Школа...там взагалі мало хто нею вміє користуватись. Погано з  інтелектом. З футбольним теж.
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0
McLay
Тренеры не такі, ліга не така, команда не така, голова не така, нога не та!😁Професійний футболіст повинен грати навіть вухами. Просто Мішу назначили футболістом, а він  хорший бігун на короткі дистанції.
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0
DK1961
Так бегунок НИКАКОЙ частью тела не умеет играть! Кроме скорости - все остальное НОЛЬ! Даже ежик об этом написал. И когда это Ребров поймет...
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0
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samird
Кобін абсолютно правий. Мудрик не вміє грати головою - тільки ногами.
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-1
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Sukiyaki
Кобін просто знущається над ним?? 
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-1
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