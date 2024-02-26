«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Василий Кобин оправдал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика за пропущенный гол в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1).

«Я вчера смотрел этот матч. Видел гол, который «Челси» пропустил. Не считаю, что Мудрик виноват в пропущенном голе. Здесь больше вопросов к тренерскому штабу – кто из тренеров принимал решение поставить Мудрика во время стандартного положения играть по мячу. Человек, который вообще не играет головой. Не потому, что Мудрик – плохой игрок, его просто не научили играть головой. Это не его сильная сторона.

Его сильная сторона – играть на подборе мяча, выбегать в быстрые контратаки. Кто принимал это решение, на том и вина. Как Мудрик может навязать борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет. Человеку с 2 метра ростом Мудрик, который головой вообще не играет. Как его поставили играть на ключевую позицию при стандартном положении? Это ошибка главного тренера или тренера, который отвечает за стандарты. Мудрик здесь ни при чем».