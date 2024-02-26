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Россия
26 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:07
3451
4

Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке

Виталий Виценец и Геннадий Зубов как раз и пригласили Мирослава Зновенко в клуб

26 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:07
3451
4
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
ФК Шахтер Донецк. Виталий Виценец

25 февраля стало известно о переход в московский «спартак» экс-голкипера спортклубовцев Мирослава Зновенко.

Сообщается, что Зновенко – не единственный предатель в московском клубе. В «спартаке-2»также трудоустроились известные в украинском футбольном обществе люди Виталий Виценец и Геннадий Зубов, которые до недавнего времени были тренерами в «звезде»(санкт-петербург).

Источник предполагает, что именно Виценец и Зубов пригласили в «спартак-2»вратаря Зновенко, который уже несколько месяцев находился в рф. И вполне вероятно, что перечень предателей в московском клуба пополнится.

33-летний Виценец еще во время полномасштабного вторжения России работал в «Кривбассе». Впрочем, криворожский клуб выгнал Виценца из-за пророссийской позиции.

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Виталий Виценец Геннадий Зубов Спартак Москва российско-украинская война
Источник Спортивка
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Lesia ROMAN
Дякую за реакцію,Спорт ЮА😘🥰 Зрадники це є Зрадники 🙏
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+2
Олександр Ігнатюк
підари!
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0
umnuy2
а как виценец и знобенко выехали с территории страны...это же не трудно проверить если есть желания.Или наказать тех кто им давал визу в путь руки не подымаются
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0
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