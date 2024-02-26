Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке

25 февраля стало известно о переход в московский «спартак» экс-голкипера спортклубовцев Мирослава Зновенко.

Сообщается, что Зновенко – не единственный предатель в московском клубе. В «спартаке-2»также трудоустроились известные в украинском футбольном обществе люди Виталий Виценец и Геннадий Зубов, которые до недавнего времени были тренерами в «звезде»(санкт-петербург).

Источник предполагает, что именно Виценец и Зубов пригласили в «спартак-2»вратаря Зновенко, который уже несколько месяцев находился в рф. И вполне вероятно, что перечень предателей в московском клуба пополнится.

33-летний Виценец еще во время полномасштабного вторжения России работал в «Кривбассе». Впрочем, криворожский клуб выгнал Виценца из-за пророссийской позиции.