Украинский вратарь стал игроком российского клуба

Украинский вратарь Мирослав Зновенко стал игроком российского клуба.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, 21-летний уроженец Луганска стал игроком «спартака-2». Переход состоялся еще 5 февраля, но официально об этом не сообщалось.

Известно, что Зновенко уже отыграл 26 минут в матче против «енисея» в товарищеском матче.

Зновенко – воспитанник «Днепра». Выступал также за «Никополь», СК «Днепр-1» и «Металлист». С июля 2023 года оставался без команды. Провел 4 матча за сборную Украины U-18 и 1 матч за U-21.

Ранее украинский защитник Евгений Радченко сменил гражданство на российское и уехал играть во временно оккупированный Крым.