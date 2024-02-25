Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Мирослав Зновенко поехал играть за оккупантов
Украинский вратарь Мирослав Зновенко стал игроком российского клуба.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, 21-летний уроженец Луганска стал игроком «спартака-2». Переход состоялся еще 5 февраля, но официально об этом не сообщалось.
Известно, что Зновенко уже отыграл 26 минут в матче против «енисея» в товарищеском матче.
Зновенко – воспитанник «Днепра». Выступал также за «Никополь», СК «Днепр-1» и «Металлист». С июля 2023 года оставался без команды. Провел 4 матча за сборную Украины U-18 и 1 матч за U-21.
Ранее украинский защитник Евгений Радченко сменил гражданство на российское и уехал играть во временно оккупированный Крым.
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