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Россия
25 февраля 2024, 15:02 |
3638
5

Украинский вратарь стал игроком российского клуба

Мирослав Зновенко поехал играть за оккупантов

25 февраля 2024, 15:02 |
3638
5
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
СК Днепр-1. Мирослав Зновенко

Украинский вратарь Мирослав Зновенко стал игроком российского клуба.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, 21-летний уроженец Луганска стал игроком «спартака-2». Переход состоялся еще 5 февраля, но официально об этом не сообщалось.

Известно, что Зновенко уже отыграл 26 минут в матче против «енисея» в товарищеском матче.

Зновенко – воспитанник «Днепра». Выступал также за «Никополь», СК «Днепр-1» и «Металлист». С июля 2023 года оставался без команды. Провел 4 матча за сборную Украины U-18 и 1 матч за U-21.

Ранее украинский защитник Евгений Радченко сменил гражданство на российское и уехал играть во временно оккупированный Крым.

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Спартак Москва российско-украинская война
Источник Transfermarkt
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Андрій Заліщук
ще один підарас "детектед"
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+4
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Первый Среди Равных
уроженєц ЛуҐанска - яснопонятно. Там на ордло 90% таких. 
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+3
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turist86
За скільки продався - 30 срібляників чи ящик водки?
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0
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