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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:25
3296
8

Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым

Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем

10 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 15:25
3296
8
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
ФК Волчанск. Евгений Радченко

29-летний украинский правый защитник Евгений Радченко, который также может выступать и на позиции центрбека, уехал играть в оккупированный Крым.

«Океан» из Керчи официально объявил о подписании игрока. Кроме того, пресс-служба клуба представила Радченко в качестве футболиста с российским гражданством.

За свою карьеру Евгений поиграл в нескольких харьковских командах, в том числе и за дубль «Металлиста». Последней командой, в которой числился Радченко, был «Волчанск», который прекратил свое существование из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Радченко находился без клуба с июля 2022 года.

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Источник Sport.ua
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inoj
ЗРадченко
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+8
v.s0312
Зато о нем в СМИ написали. Первый раз в жизни!
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Значит такой футболер, раз в Украине даже во второй лиге нах никому не нужен
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+5
Fant24
Разве первый ? Брат ватника матвиенко играет за севастополь 
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+2
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