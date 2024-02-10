Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем
29-летний украинский правый защитник Евгений Радченко, который также может выступать и на позиции центрбека, уехал играть в оккупированный Крым.
«Океан» из Керчи официально объявил о подписании игрока. Кроме того, пресс-служба клуба представила Радченко в качестве футболиста с российским гражданством.
За свою карьеру Евгений поиграл в нескольких харьковских командах, в том числе и за дубль «Металлиста». Последней командой, в которой числился Радченко, был «Волчанск», который прекратил свое существование из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
Радченко находился без клуба с июля 2022 года.
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