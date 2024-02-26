Президент клуба УПЛ высказался о возможном сотрудничестве с Барселоной
Владимир Носов из «Металлиста 1925» считает партнерство возможным
Президент харьковского «Металлиста 1925» и основатель крипто-биржи WhiteBit Владимир Носов высказался о возможном сотрудничестве с каталонской «Барселоной».
– Ваша компания является официальным партнером ФК «Барселона». Возможно ли установление партнерских отношений этого клуба с «Металлистом 1925» и получение в аренду игроков оттуда?
– Все возможно.
Ранее Владимир Носов рассказал, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассматривался как альтернатива нынешнему коучу харьковчан Виктору Скрипнику.
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