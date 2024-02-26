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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 13:35 |
1246
0

Президент клуба УПЛ высказался о возможном сотрудничестве с Барселоной

Владимир Носов из «Металлиста 1925» считает партнерство возможным

26 февраля 2024, 13:35 |
1246
0
Президент клуба УПЛ высказался о возможном сотрудничестве с Барселоной
lb.ua. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» и основатель крипто-биржи WhiteBit Владимир Носов высказался о возможном сотрудничестве с каталонской «Барселоной».

– Ваша компания является официальным партнером ФК «Барселона». Возможно ли установление партнерских отношений этого клуба с «Металлистом 1925» и получение в аренду игроков оттуда?

– Все возможно.

Ранее Владимир Носов рассказал, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассматривался как альтернатива нынешнему коучу харьковчан Виктору Скрипнику.

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Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Украинский футбол
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