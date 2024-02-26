Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира.

На соревнованиях ATP 500 в Рио чемпионом стал аргентинец Себастьян Баэс. Он поднялся на 21-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Мариано Навоне дебютировал в топ-100 сразу в конце шестого десятка.

Чемпион турнира ATP 250 в Дохе Карен Хачанов вернулся в топ-15, сенсационній финалист Якуб Меншик впервые оказался в топ-100 (87 место).

Победитель соревнований ATP 250 в Лос-Кабосе Джордан Томпсон прыгнул вверх на 8 строчек, также обновив личный рекорд (32). Финалист Каспер Рууд вплотную подобрался к возвращению в топ-10, где все остались на своих местах.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Эрик Ваншельбойм потеряли по 3 позиции, Илья Марченко немного поднялся. Продолжается падение Алексея Крутых – минус 22 места. В очередной раз немного обновили свои достижения Вадим Урсу и Юрий Джавакян.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Баэс неожиданно ворвался в топ-8, вытеснив оттуда Хуркача. Алекса де Минаур опередил Григора Димитрова.

Чемпионская гонка ATP