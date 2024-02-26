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  4. Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100
ATP
26 февраля 2024, 12:54 |
143
0

Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100

Себастьян Баэс подобрался к топ-20

26 февраля 2024, 12:54 |
143
0
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100
ATP. Джордан Томпсон

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира.

На соревнованиях ATP 500 в Рио чемпионом стал аргентинец Себастьян Баэс. Он поднялся на 21-ю строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Мариано Навоне дебютировал в топ-100 сразу в конце шестого десятка.

Чемпион турнира ATP 250 в Дохе Карен Хачанов вернулся в топ-15, сенсационній финалист Якуб Меншик впервые оказался в топ-100 (87 место).

Победитель соревнований ATP 250 в Лос-Кабосе Джордан Томпсон прыгнул вверх на 8 строчек, также обновив личный рекорд (32). Финалист Каспер Рууд вплотную подобрался к возвращению в топ-10, где все остались на своих местах.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Эрик Ваншельбойм потеряли по 3 позиции, Илья Марченко немного поднялся. Продолжается падение Алексея Крутых – минус 22 места. В очередной раз немного обновили свои достижения Вадим Урсу и Юрий Джавакян.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Баэс неожиданно ворвался в топ-8, вытеснив оттуда Хуркача. Алекса де Минаур опередил Григора Димитрова.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Александр Зверев Стефанос Циципас Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Уго Умбер Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Баэс Карен Хачанов Якуб Меншик Каспер Рууд Джордан Томпсон (теннисист)
Источник Sport.ua
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