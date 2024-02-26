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  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Перед пенальти почувствовал уверенность, что забью»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:25
173
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Перед пенальти почувствовал уверенность, что забью»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Полесьем»

26 февраля 2024, 12:37 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:25
173
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Перед пенальти почувствовал уверенность, что забью»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Я чувствую доверие от тренерского штаба и готов полностью выкладываться на поле, чтобы доказать, что заслуживаю играть в старте и быть ключевым в команде. Штатный пенальтист в команде – Юрий Климчук. Но сегодня я почувствовал уверенность, что могу забить, поэтому подошел к Юре и сказал ему об этом. Благодарен, что он доверился мне. Вообще не было страха, а была только уверенность, ведь часто пробивал пенальти, играя за «Рух» U-19. Денис Бойко пытался меня сбить с толку: отбрасывал мяч, смотрел мне в глаза, но это на меня не подействовало. Увидел, куда он бросился, и пробил в противоположную сторону ворот.

«Руху» многое не удалось, но нам противостоял серьезный соперник. «Полесье» ставит перед собой задачу выиграть Кубок Украины и побороться за чемпионство. В игре против житомирян прежде всего не удалось наладить высокий прессинг, а также было много необязательных потерь в центре поля. Возможно, «Полесье» выглядело лучше, но и Виталий Пономарев, и руководство «Руха» поблагодарили нас за игру. Конечно, мы настраивались на победу, но исходя из того, как складывалась игра, то ничья – неплохой результат.

Во втором тайме тренерский штаб хотел освежить и обострить игру и поменяли почти весь центр поля. Мы знали сильные и слабые стороны «Полесья» и пытались воспользоваться этим. Было заметно, что соперник не отходил от своей манеры игры. Только мы подстроились под них, как житомиряне начали играть длинными передачами. Надо было выигрывать подбор мяча, а мы с этим не справились.

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Хотя на трибунах и было не много зрителей, ведь сейчас есть ограничения, но это очень важно для нас. Я – молодой футболист и еще не играл при такой поддержке! Благодарен, что люди пришли и болели за нас, потому что это очень мотивирует – фанаты гнали нас вперед».

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Денис Пидгурский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Юрий Климчук
Источник ФК Рух Львов
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