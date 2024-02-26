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Англия
26 февраля 2024, 12:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:02
1951
4

Ждут в АПЛ. Три английских клуба заинтересовались украинской звездой Жироны

Артем Довбик летом может перебраться в английский чемпионат

26 февраля 2024, 12:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:02
1951
4
Ждут в АПЛ. Три английских клуба заинтересовались украинской звездой Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, к украинскому голеадору в первую очередь проявляют интерес три представителя из Английской премьер-лиги – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Кроме английских клубов, в потенциальном трансфере нападающего «Жироны» заинтересованы команды из Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

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Экрем Конур Артем Довбик Жирона Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы Арсенал Лондон Ньюкасл
Источник Экрем Конур
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Комментарии 4
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vitaha33
Нюкасл не варіант, там Ісак і Вілсон
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+2
Максим Колісник
Іспанія для нього мабуть краща, хоча хто зна
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+1
Олександр Бакаєвський
не можна переходити після такого короткого терміну гри в одному  клубі, приклади тих хто грає в Англії попереджають
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0
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