Ждут в АПЛ. Три английских клуба заинтересовались украинской звездой Жироны

26-летний украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, к украинскому голеадору в первую очередь проявляют интерес три представителя из Английской премьер-лиги – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Кроме английских клубов, в потенциальном трансфере нападающего «Жироны» заинтересованы команды из Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.