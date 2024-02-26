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Англия
26 февраля 2024, 11:13 |
555
0

Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей Ливерпуля

Наставник «мерсисайдцев» анонсировал много изменений в составе на поединок Кубка Англии

26 февраля 2024, 11:13 |
555
0
Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей своего клуба.

Накануне «мерсисайдцы» в финале Кубка английской лиги обыграли «Челси» (1:0), а уже в среду должны сыграть против «Саутгемптона» в 5-м раунде Кубка Англии.

«Сейчас у нас нет команды на среду. Парни, которые вышли на поле, возможно, сыграют еще раз, остальные будут восстанавливаться в понедельник.

Я люблю эту страну до мозга костей, но расписание составлено не для того, чтобы много выигрывать. Мы увидим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все, а потом посмотрим, что будет дальше.

Так или иначе, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», — цитирует Клоппа ВВС.

Отметим, что матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 28 февраля, а 2-го марта мерсисайдцы сыграют против «Ноттингем Форест».

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Саутгемптон
Источник BBC
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