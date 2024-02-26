Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей своего клуба.

Накануне «мерсисайдцы» в финале Кубка английской лиги обыграли «Челси» (1:0), а уже в среду должны сыграть против «Саутгемптона» в 5-м раунде Кубка Англии.

«Сейчас у нас нет команды на среду. Парни, которые вышли на поле, возможно, сыграют еще раз, остальные будут восстанавливаться в понедельник.

Я люблю эту страну до мозга костей, но расписание составлено не для того, чтобы много выигрывать. Мы увидим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все, а потом посмотрим, что будет дальше.

Так или иначе, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», — цитирует Клоппа ВВС.

Отметим, что матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится 28 февраля, а 2-го марта мерсисайдцы сыграют против «Ноттингем Форест».