ВАНАТ: «Видели, как Гармаш вел себя в первом тайме? Классический Гармаш»
Нападающий «Динамо» рассказал о разговоре с полузащитником «Металлиста 1925»
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о разговоре с полузащитником харьковского «Металлиста 1925» Денисом Гармашем.
– Гармаш – легенда украинского футбола. И подойти к нему, перекинуться парой слов – это классно. Мы дружим. Я подошел и сказал: «Кум, не сегодня». А он: «Я свой голик забил, так что...»
– Почему его заменили?
– Вы же видели, как он в первом тайме себя вел. Поэтому, наверное, и заменили. Классический Гармаш.
– Может Вы его воспитанник?
– Нет, нет. Его никто не может воспитать. Или я воспитанник? А, нет, я не его воспитанник.
Напомним, матч между «Металлистом 1925» и «Динамо» закончился со счетом 4:2 в пользу киевлян. Денис Гармаш забил гол, а Владислав Ванат отметился дублем.
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