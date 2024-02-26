Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАНАТ: «Видели, как Гармаш вел себя в первом тайме? Классический Гармаш»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 11:19 |
1056
2

ВАНАТ: «Видели, как Гармаш вел себя в первом тайме? Классический Гармаш»

Нападающий «Динамо» рассказал о разговоре с полузащитником «Металлиста 1925»

26 февраля 2024, 11:19 |
1056
2
ВАНАТ: «Видели, как Гармаш вел себя в первом тайме? Классический Гармаш»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о разговоре с полузащитником харьковского «Металлиста 1925» Денисом Гармашем.

– Гармаш – легенда украинского футбола. И подойти к нему, перекинуться парой слов – это классно. Мы дружим. Я подошел и сказал: «Кум, не сегодня». А он: «Я свой голик забил, так что...»

– Почему его заменили?

– Вы же видели, как он в первом тайме себя вел. Поэтому, наверное, и заменили. Классический Гармаш.

– Может Вы его воспитанник?

– Нет, нет. Его никто не может воспитать. Или я воспитанник? А, нет, я не его воспитанник.

Напомним, матч между «Металлистом 1925» и «Динамо» закончился со счетом 4:2 в пользу киевлян. Денис Гармаш забил гол, а Владислав Ванат отметился дублем.

По теме:
Заря – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Александрия – Шахтер. Стали известны стартовые составы
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали расписание своих ближайших спаррингов
Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владислав Ванат Металлист 1925 - Динамо
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Футбол | 26 февраля 2024, 01:11 0
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими

25 февраля «Реал» Мадрид обыграл соперников со счетом 1:0

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25 февраля 2024, 17:35 1
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Футбол | 26.02.2024, 09:55
ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ErichMariaШевченко
Гармаш понял что ошибся и решил получить КК.)
Ответить
0
Микола Захарченко
У Кума Ванату потрібно вчитись ігровим навичкам , але ніяк не поведінкою на полі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 20
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 4
MMA
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем