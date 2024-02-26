ВАНАТ: «Видели, как Гармаш вел себя в первом тайме? Классический Гармаш»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о разговоре с полузащитником харьковского «Металлиста 1925» Денисом Гармашем.

– Гармаш – легенда украинского футбола. И подойти к нему, перекинуться парой слов – это классно. Мы дружим. Я подошел и сказал: «Кум, не сегодня». А он: «Я свой голик забил, так что...»

– Почему его заменили?

– Вы же видели, как он в первом тайме себя вел. Поэтому, наверное, и заменили. Классический Гармаш.

– Может Вы его воспитанник?

– Нет, нет. Его никто не может воспитать. Или я воспитанник? А, нет, я не его воспитанник.

Напомним, матч между «Металлистом 1925» и «Динамо» закончился со счетом 4:2 в пользу киевлян. Денис Гармаш забил гол, а Владислав Ванат отметился дублем.