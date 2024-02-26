МОДРИЧ: «Мы показали, что никогда не сдаемся. Это гены Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Севильей».

Мадридская команда на «Сантьяго Бернабеу» победила со счетом 1:0 в 26-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил на 81-й минуте Модрич, вышедший на замену во втором тайме.

«Это был очень сложный матч. С «Севильей» было нелегко, но в итоге мы добились победы, а это самое главное. Победа таким образом приносит нам немного больше удовлетворения, хотя мы могли забить раньше. Я рад, что сделал вклад в забитый гол. Нам нужно продолжать двигаться вперед.

Ключом к победе стала наша настойчивость. Мы никогда не останавливались, продолжали идти вперед и создавали много моментов. Мы знали, что не можем позволить трем очкам ускользнуть от нас. Мы не могли допустить, чтобы «Барселона» приблизилась к нам.

Мы показали, что продолжаем идти до конца и никогда не сдаемся. Мы уже много раз показывали это раньше, это гены «Реала». Мы хотели бы закрыть вопрос о победителе раньше, но иногда так бывает.

Что касается моего гола, то я тренируюсь каждый день на базе, бью по воротам. Я ударил сегодня и, слава Богу, попал», — цитирует хорвата клубная пресс-служба.