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Major League Soccer
26 февраля 2024, 10:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:02
303
0

20 лет одно и то же. Месси отметился гвардейским статистическим достижением

Аргентинец открыл счет своим официальным голам в 2024 году

26 февраля 2024, 10:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:02
303
0
20 лет одно и то же. Месси отметился гвардейским статистическим достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ночью на 26 февраля стал автором гола в матче MLS с клубом Лос-Анджелес Гэлакси (1:1).

Таким образом, аргентинец забивает голы вот уже 20-й год подряд в официальных поединках/

Напомним, свой первый гол аргентинский нападающий забил 1 мая 2005 года в 17-летнем возрасте. Тогда он, выступая за «Барселону», отличился в матче Ла Лиги с «Альбасете» (2:0).

Ранее Лионель Месси в своей профессиональной карьере выступал также за «ПСЖ».

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Twitter
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