20 лет одно и то же. Месси отметился гвардейским статистическим достижением

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ночью на 26 февраля стал автором гола в матче MLS с клубом Лос-Анджелес Гэлакси (1:1).

Таким образом, аргентинец забивает голы вот уже 20-й год подряд в официальных поединках/

Напомним, свой первый гол аргентинский нападающий забил 1 мая 2005 года в 17-летнем возрасте. Тогда он, выступая за «Барселону», отличился в матче Ла Лиги с «Альбасете» (2:0).

Ранее Лионель Месси в своей профессиональной карьере выступал также за «ПСЖ».