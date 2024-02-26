Major League Soccer26 февраля 2024, 10:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:02
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20 лет одно и то же. Месси отметился гвардейским статистическим достижением
Аргентинец открыл счет своим официальным голам в 2024 году
26 февраля 2024, 10:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:02
303
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Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ночью на 26 февраля стал автором гола в матче MLS с клубом Лос-Анджелес Гэлакси (1:1).
Таким образом, аргентинец забивает голы вот уже 20-й год подряд в официальных поединках/
Напомним, свой первый гол аргентинский нападающий забил 1 мая 2005 года в 17-летнем возрасте. Тогда он, выступая за «Барселону», отличился в матче Ла Лиги с «Альбасете» (2:0).
Ранее Лионель Месси в своей профессиональной карьере выступал также за «ПСЖ».
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