В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстра-таймов.

Журналист авторитетного издания The Telegraph Мэтт Лав назвал главного виновника «Челси» в проигранном финале.

«Аксель Дисаси провел отличный поединок против «Манчестер Сити», но вчера выглядел ужасно. Он дал шанс трижды забить «Ливерпулю» и трижды ему это сходило с рук.

Он плохо сыграл и в моменте с голом Ван Дейка, ведь Дисаси должен был прикрывать его, а не Мудрик, хотя и украинец мог в том эпизоде сыграть лучше. Лидерство – это брать игру на себя, как это сделал Ван Дейк, а не винить других», – сказал эксперт.