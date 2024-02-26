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Англия
26 февраля 2024, 11:04 |
2575
0

В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги

26 февраля 2024, 11:04 |
2575
0
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстра-таймов.

Журналист авторитетного издания The Telegraph Мэтт Лав назвал главного виновника «Челси» в проигранном финале.

«Аксель Дисаси провел отличный поединок против «Манчестер Сити», но вчера выглядел ужасно. Он дал шанс трижды забить «Ливерпулю» и трижды ему это сходило с рук.

Он плохо сыграл и в моменте с голом Ван Дейка, ведь Дисаси должен был прикрывать его, а не Мудрик, хотя и украинец мог в том эпизоде сыграть лучше. Лидерство – это брать игру на себя, как это сделал Ван Дейк, а не винить других», – сказал эксперт.

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Аксель Дисаси Ливерпуль Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль
Источник The Telegraph
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