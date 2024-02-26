Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 1/16 финала соревнований украинка сыграет против Энн Ли (США, WTA 167), которая успешно преодолела сито квалификации. В отборочных раундах американка выиграла у своих соотечественниц Алиссы Ан и Кайлы Дэй.

Ранее Марта и Энн играли между собой в 2020 году в финале турнира ITF W80 в Тайлере (Техас, США). Тогда украинка уступила в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 3:6.

В Сан-Диего также сыграют еще 2 украинки: Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

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