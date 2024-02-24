Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США

Три украинские теннисистки будет представлены в основной сетке хардового турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

Даяна Ястремская сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (WTA45), Леся Цуренко выйдет на корт с британкой Кэти Бултер (WTA50), а Марта Костюк сыграет с одной из соперниц, которая преодолеет квалификацию.

Турнир в Сан-Диего пройдет с 26 февраля по 3 марта.