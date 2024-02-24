WTA24 февраля 2024, 11:36 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:41
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Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Три украинки сыграют на турнире в Сан-Диего
24 февраля 2024, 11:36 | Обновлено 24 февраля 2024, 11:41
247
0
Три украинские теннисистки будет представлены в основной сетке хардового турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.
Даяна Ястремская сыграет против американки Кэролайн Доулхайд (WTA45), Леся Цуренко выйдет на корт с британкой Кэти Бултер (WTA50), а Марта Костюк сыграет с одной из соперниц, которая преодолеет квалификацию.
Турнир в Сан-Диего пройдет с 26 февраля по 3 марта.
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