Статистика – ничто, КПД – все. Как Ванат удивил всех против Металлиста 1925

Накануне «Динамо» провело первый официальный матч в 2024 году, сыграв в рамках 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (4:2).

Героем поединка стал форвард «бело-синих» Владислав Ванат, который отличился дублем и результативной передачей на Кабаева.

Интересно, что остальная статистика Ваната оказалась абсолютно не впечатляющей. Форвард за 89 минут на поле выполнил 55 действий, из которых лишь 17 оказались удачными (31%).

Минут на поле: 89

Все действия / удачные: 55 / 17 (31%)

Голы: 2

Голевые передачи: 1

Удары / в створ: 6 / 4 (67%)

xG: 2,04

Передачи / точные: 15 / 11 (73%)

Обводки / успешные: 3 / 1 (33%)

Единоборства / выигранные: 21 / 3 (14%)

Потери мяча / на своей половине поля: 14 / 1

В нынешнем сезоне УПЛ Ванат сыграл 14 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 4 результативными передачами.