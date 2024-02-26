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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 10:31 |
867
0

Статистика – ничто, КПД – все. Как Ванат удивил всех против Металлиста 1925

Форвард «Динамо» выдал потрясающий матч с точки зрения эффективности действий в завершении

26 февраля 2024, 10:31 |
867
0
Статистика – ничто, КПД – все. Как Ванат удивил всех против Металлиста 1925
ФК Динамо. Владислав Ванат

Накануне «Динамо» провело первый официальный матч в 2024 году, сыграв в рамках 18-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (4:2).

Героем поединка стал форвард «бело-синих» Владислав Ванат, который отличился дублем и результативной передачей на Кабаева.

Интересно, что остальная статистика Ваната оказалась абсолютно не впечатляющей. Форвард за 89 минут на поле выполнил 55 действий, из которых лишь 17 оказались удачными (31%).

Минут на поле: 89
Все действия / удачные: 55 / 17 (31%)
Голы: 2
Голевые передачи: 1
Удары / в створ: 6 / 4 (67%)
xG: 2,04
Передачи / точные: 15 / 11 (73%)
Обводки / успешные: 3 / 1 (33%)
Единоборства / выигранные: 21 / 3 (14%)
Потери мяча / на своей половине поля: 14 / 1

В нынешнем сезоне УПЛ Ванат сыграл 14 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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Владислав Ванат Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Металлист 1925 статистика
Источник Wyscout
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