Борис КРУШИНСКИЙ: «Полесье в игре с Рухом потеряло драгоценные очки»
Игрок Полесья – о ничьей с Рухом
Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал поединок житомирской команды в 18-м туре чемпионата УПЛ с «Рухом», который завершился вничью 1:1:
– Хозяева ничем не удивили. Их «конек» – игра один в один, интенсивность, высокий прессинг. Мы были готовы к этому, удачно действовали при подстраховке, умело выходили из-под прессинга, считаю, что и в скорости принятия решений на футбольном поле не уступали.
Как по мне, полищуки были ближе к победе, ведь чаще угрожали воротам хозяев. К сожалению, точность в завершающей стадии подвела. Хотя следует отдать должное и львовянам, которые были заточены в каждом игровом эпизоде бороться до конца.
Обидно, что из-за травмы вынужден был покинуть поле наш легионер Бени Макуана. Конечно, жаль, что потеряли такие драгоценные очки, но, как сказал нам после матча главный тренер Юрий Калитвинцев, поработаем над ошибками и будем двигаться дальше.
Сейчас футболисты «Полесья» занимают третье место в таблице УПЛ, набрав 33 очка.
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