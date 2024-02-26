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Испания
26 февраля 2024, 10:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 10:13
188
0

Анчелотти дал лестную оценку звездному одноклубнику Лунина

Итальянец – о хорвате Луке Модриче

26 февраля 2024, 10:08 | Обновлено 26 февраля 2024, 10:13
188
0
Анчелотти дал лестную оценку звездному одноклубнику Лунина
Реал Мадрид. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победного гола Луки Модрича в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0).

«Мы отпраздновали гол с Лукой, потому что он этого заслужил и забил отличный гол, который принес нам три очка. Он забил и показал, что оставлять его на скамейке запасных очень тяжело. Не только из-за сегодняшнего гола, но и из-за того, как он тренируется каждый день, он является примером для остальной команды.

Что он решит делать в будущем – в его собственных руках. Мы просто должны дождаться его решения. Я понимаю, что он может думать, когда не играет. Все думают, что это конец его карьеры, но он этого не показывает. Он не похож на 39-летнего игрока.

Единственный объективный факт – это его возраст. Из-за своего уважения к нему я не могу давать ему советы. Он очень умный, серьезный и профессиональный. Он знает, что делать. Качество минут важнее количества.

Модрич, Кроос и Начо находятся в одной ситуации в конце сезона. Есть время разобраться в этом в течение следующих нескольких месяцев», – заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поздравил Андрея Лунина после игры с «Севильей».

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Карло Анчелотти Лука Модрич Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Севилья
Источник ФК Реал Мадрид
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