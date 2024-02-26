КЛОПП: «Все произошедшее в матче с Челси — абсолютное безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы над «Челси» в финале Кубка английской лиги.

Напомним, мерсисайдцы забили единственный мяч во втором экстра-тайме, когда на 118-й минуте центральный защитник Ван Дейк удачно замкнул головой подачу с углового.

«То, что здесь произошло, было абсолютно безумным, такие вещи невозможны. Команда, состав и игроки академии полны характера. Я так горжусь, что смог быть частью этого сегодня вечером.

Самое безумное то, что мы это заслужили. У нас были хорошие моменты, у них были хорошие моменты. Ребята проявили себя, это было действительно круто», — цитирует Клоппа BBC.