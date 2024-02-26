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  4. В Испании оценили сухой матч Лунина и поставили точку в дебатах с Кепой
Испания
26 февраля 2024, 10:01 |
1417
0

В Испании оценили сухой матч Лунина и поставили точку в дебатах с Кепой

Украинец провел 9-й сухой матч в сезоне

26 февраля 2024, 10:01 |
1417
0
В Испании оценили сухой матч Лунина и поставили точку в дебатах с Кепой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Авторитетное испанское издание Marca оценило игру Лунина в этом матче.

«Андрей Лунин в первом тайме только наблюдал за матчем, у него почти не было работы. Но чего только стоит сейв одной ногой во втором тайме после удара с близкого расстояния от Исаака Ромеро. Здесь уже нет никаких споров – украинец останется в воротах, ожидая возвращения Куртуа, которое все ближе и ближе», – говорится в сообщении Marca.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник Marca
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