В Испании оценили сухой матч Лунина и поставили точку в дебатах с Кепой

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Авторитетное испанское издание Marca оценило игру Лунина в этом матче.

«Андрей Лунин в первом тайме только наблюдал за матчем, у него почти не было работы. Но чего только стоит сейв одной ногой во втором тайме после удара с близкого расстояния от Исаака Ромеро. Здесь уже нет никаких споров – украинец останется в воротах, ожидая возвращения Куртуа, которое все ближе и ближе», – говорится в сообщении Marca.