Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 09:55 |
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ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Лиза Кандыба опубликовала сексуальное видео в своем Instagram
26 февраля 2024, 09:55 |
1473
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Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячее видео в своем Instagram.
Лиза похвасталась сексуальной фигурой в футболке с фамилией Назара.
В текущем сезона на счету Волошина 17 матчей, 6 голов и 2 ассиста за столичный клуб Украины во всех турнирах.
Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо показала сексуальную фигуру в его футболке
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"Замість Ірини Морозюк під номером 9, на заміну виходить Ліза Кандиба теж під номером 9."
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