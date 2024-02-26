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  4. ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 09:55 |
1473
2

ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке

Лиза Кандыба опубликовала сексуальное видео в своем Instagram

26 февраля 2024, 09:55 |
1473
2
ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Instagram. Назар Волошин и Лиза Кандыба

Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячее видео в своем Instagram.

Лиза похвасталась сексуальной фигурой в футболке с фамилией Назара.

В текущем сезона на счету Волошина 17 матчей, 6 голов и 2 ассиста за столичный клуб Украины во всех турнирах.

Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо показала сексуальную фигуру в его футболке

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Назар Волошин видео lifestyle Динамо Киев футболки
Источник Sport.ua
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Boodya
Десь є фабрика, яка їх штампує?
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+2
Умник
"Замість Ірини Морозюк під номером 9, на заміну виходить Ліза Кандиба теж під номером 9."
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