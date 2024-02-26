ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке

Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячее видео в своем Instagram.

Лиза похвасталась сексуальной фигурой в футболке с фамилией Назара.

В текущем сезона на счету Волошина 17 матчей, 6 голов и 2 ассиста за столичный клуб Украины во всех турнирах.

Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо показала сексуальную фигуру в его футболке