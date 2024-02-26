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Major League Soccer
26 февраля 2024, 08:21 |
789
0

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1. Как Месси спас Кривцова. Видео

Смотрите видеообзор матча MLS

26 февраля 2024, 08:21 |
789
0
Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1. Как Месси спас Кривцова. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов отыграл весь поединок.

Счет в матче открыл Деян Йовелич на 75-й. Все шло к тому, что «Лос-Анджелес Гэлакси» сумеет победить, однако на 90+2-й звездный аргентинец Месси вырвал ничью для «Интера Майами» после передачи Альбы.

MLS. 25-26 февраля

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1

Голы: Йовелич, 75 – Месси, 90+2

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Лос-Анджелес Гэлакси Сергей Кривцов Серхио Бускетс пенальти Жорди Альба видео голов и обзор Интер Майами Рики Пуч
Источник Sport.ua
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