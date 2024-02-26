Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1. Как Месси спас Кривцова. Видео
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В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский защитник гостей Сергей Кривцов отыграл весь поединок.
Счет в матче открыл Деян Йовелич на 75-й. Все шло к тому, что «Лос-Анджелес Гэлакси» сумеет победить, однако на 90+2-й звездный аргентинец Месси вырвал ничью для «Интера Майами» после передачи Альбы.
MLS. 25-26 февраля
Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1
Голы: Йовелич, 75 – Месси, 90+2
Видеообзор матча:
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