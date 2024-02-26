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Англия
26 февраля 2024, 08:14 |
1294
0

ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика, Фернандеса

25 февраля подопечные Юргена Клоппа обыграли в финале Кубка лиги Англии «Челси»

26 февраля 2024, 08:14 |
1294
0
ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика, Фернандеса
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.

После завершения поединка состоялась церемония награждения.

В сети завирусилось видео, как фанаты «Ливерпуля» троллят Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

«Неудачный парень», – сказали болельщики «Ливера» Мудрику, а затем и Энцо.

Аргентинскому футболисту явно не понравились такие слова фанов. Он остановился и повернулся в их сторону, но затем прошел дальше.

ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика и Фернандеса

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Источник Sport.ua
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