ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика, Фернандеса
25 февраля подопечные Юргена Клоппа обыграли в финале Кубка лиги Англии «Челси»
25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.
После завершения поединка состоялась церемония награждения.
В сети завирусилось видео, как фанаты «Ливерпуля» троллят Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.
«Неудачный парень», – сказали болельщики «Ливера» Мудрику, а затем и Энцо.
Аргентинскому футболисту явно не понравились такие слова фанов. Он остановился и повернулся в их сторону, но затем прошел дальше.
ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика и Фернандеса
🗣️ “Enzo, unlucky lad!”— SPORTbible (@sportbible) February 25, 2024
Enzo Fernandez wasn’t happy with this Liverpool fan 😳🫣 pic.twitter.com/4jLOwNpA0r
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