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  4. ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
Англия
26 февраля 2024, 07:42 |
802
0

ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии

25 февраля подопечные Юргена Клоппа обыграли в финале «Челси» со счетом 1:0

26 февраля 2024, 07:42 |
802
0
ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.

После завершения поединка состоялась церемония награждения.

ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии

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Источник Sport.ua
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