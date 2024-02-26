25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.

После завершения поединка состоялась церемония награждения.

ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии