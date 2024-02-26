Англия26 февраля 2024, 07:42 |
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ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
25 февраля подопечные Юргена Клоппа обыграли в финале «Челси» со счетом 1:0
26 февраля 2024, 07:42 |
802
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25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.
После завершения поединка состоялась церемония награждения.
ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
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