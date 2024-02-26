Определена первая соперница Калининой на турнире WTA 250 в Остине
Ангелина в 1/16 финала встретится с Сарой Бейлек
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).
В 1/16 финала соревнований Ангелина сыграет против Сары Бейлек (Чехия, WTA 133). Представительница Чехии успешно преодолела сито квалификации, выиграв у двух француженок: Кароль Монне (WTA 192) и Леолии Жанжан (WTA 140).
Бейлек – 18 лет, на ее счету 6 титулов на уровне ITF и 1 трофей на турнире WTA 125.
Ангелина и Сара впервые проведут очный поединок.
Калинина возглавила посев на соревнованиях в Остине. Ангелина является единственной украинкой, которая сыграет в основной сетке этого 250-тысячника. 25 февраля в финале отборе проиграла Юлия Стародубцева.
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