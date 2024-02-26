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  4. Определена первая соперница Калининой на турнире WTA 250 в Остине
WTA
26 февраля 2024, 07:11 |
297
0

Определена первая соперница Калининой на турнире WTA 250 в Остине

Ангелина в 1/16 финала встретится с Сарой Бейлек

26 февраля 2024, 07:11 |
297
0
Определена первая соперница Калининой на турнире WTA 250 в Остине
WTA. Ангелина Калинина на жеребьевке турнира в Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).

В 1/16 финала соревнований Ангелина сыграет против Сары Бейлек (Чехия, WTA 133). Представительница Чехии успешно преодолела сито квалификации, выиграв у двух француженок: Кароль Монне (WTA 192) и Леолии Жанжан (WTA 140).

Бейлек – 18 лет, на ее счету 6 титулов на уровне ITF и 1 трофей на турнире WTA 125.

Ангелина и Сара впервые проведут очный поединок.

Калинина возглавила посев на соревнованиях в Остине. Ангелина является единственной украинкой, которая сыграет в основной сетке этого 250-тысячника. 25 февраля в финале отборе проиграла Юлия Стародубцева.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Ангелина Калинина WTA Остин
Источник Sport.ua
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