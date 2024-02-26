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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 05:11 | Обновлено 26 февраля 2024, 05:18
76
0

Хавбек Кривбасса объяснил, почему так легко удалось обыграть ЛНЗ

Юрий Вакулко поделился эмоциями от победы в матче УПЛ

26 февраля 2024, 05:11 | Обновлено 26 февраля 2024, 05:18
76
0
Хавбек Кривбасса объяснил, почему так легко удалось обыграть ЛНЗ
ФК Кривбасс

Хавбек криворожского «Кривбасса» Юрий Вакулко считает, что победить ЛНЗ (3:0) в матче УПЛ позволили несколько факторов: разбор соперника и хороший план на игру.

– «Кривбасс» начал год уверенно. В чем секрет первой победы?

- Считаю, что мы хорошо разобрали соперника, просмотрели достаточно их матчей на сборах и выполнили план на игру. Потому сумели уверенно победить.

- Наша команда еще раз подтвердила, что с ней надо считаться всем?

- Конечно, идет второе полугодие, «Кривбасс» зарекомендовал себя неуступчивым соперником. Поэтому все остальные команды УПЛ будут настраиваться на нас еще серьезнее. Мы же со своей стороны, как говорит Юрий Вернидуб, готовимся от игры к игре.

– Ты имел повреждение. Как сейчас себя чувствуешь?

– Спасибо, нормально. Последние дни работал в общей группе, теперь вот вышел на смену. Двигаемся вперед.

– Как прокомментируешь эффектный гол Кузика?

- Моему ребенку в преддверии матча исполнилось девять месяцев. И я в шутку попросил Кузика, чтобы он сделал нам подарок. Поэтому уже после игры Денис сказал, что его гол – лучший подарок нашей семье (улыбается).

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Источник ФК Кривбасс
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