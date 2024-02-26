Владимир КНЫШ: «У нас были моменты, которые нужно было использовать»
Асистент Юрия Калитвинцева подбил итог матча 18-го тура УПЛ
Тренер житомирского «Полесья» Владимир Кныш прокомментировал результат матча 18-го тура УПЛ против «Руха» (1:1).
«Мы рассчитывали на такую игру, прекрасно знаем стиль игры «Руха», который все время прессингует, не дает дышать, все время игроки «на ноге».
Поэтому мы понимали какой нас ждет темп, какая борьба. Чувствуется, что это первая игра. У нас были хорошие моменты, которые нужно было использовать. Это касается первого тайма. Во втором тайме была более равная игра», – сказал Владимир Кныш.
Житомирский клуб сейчас идет на третьем месте, имея в своем активе за 18 матчей 33 очка. «Рух» набрал на 6 баллов меньше и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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