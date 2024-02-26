Бундеслига. Боруссия Д после матча ЛЧ потерпела домашнее поражение

Вчера, 25 февраля, в Бундеслиге сыграли три матча.

«Боруссия» Дортмунд после поединка Лиги чемпионов против ПСВ (1:1) дома принимала «Хоффенхайм». «Шмели» сенсационно уступили в этой встрече.

«Айнтрахт» был близок, чтобы также расстроить своих болельщиков, но на 90+2 ушел от поражение.

В матче команд из нижней части таблицы «Аугсбург» добыл волевую победу над «Фрайбургом».

Будеслига. 23-й тур.

Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Мален (21), Шлоттербек (25) – Бебу (2), Байер (61, 64)

Айнтрахт – Вольфсбург – 2:2

Голы: Макс (14), Мармуш (90+2) – Лакруа (2), Беренс (36)

Аугсбург – Фрайбург – 2:2

Голы: Удуохай (72), Энгельс (81) – Грифо (19 пен)

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