Бундеслига. Боруссия Д после матча ЛЧ потерпела домашнее поражение
Завершился 23-й тур чемпионата Германии
Вчера, 25 февраля, в Бундеслиге сыграли три матча.
«Боруссия» Дортмунд после поединка Лиги чемпионов против ПСВ (1:1) дома принимала «Хоффенхайм». «Шмели» сенсационно уступили в этой встрече.
«Айнтрахт» был близок, чтобы также расстроить своих болельщиков, но на 90+2 ушел от поражение.
В матче команд из нижней части таблицы «Аугсбург» добыл волевую победу над «Фрайбургом».
Будеслига. 23-й тур.
Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:3
Голы: Мален (21), Шлоттербек (25) – Бебу (2), Байер (61, 64)
Айнтрахт – Вольфсбург – 2:2
Голы: Макс (14), Мармуш (90+2) – Лакруа (2), Беренс (36)
Аугсбург – Фрайбург – 2:2
Голы: Удуохай (72), Энгельс (81) – Грифо (19 пен)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ван Дейк забил гол за пару минут до конца второго дополнительного тайма
Артур Мурза в Украине перед войной играл за команды Оболонь и Металлист