Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса

25 февраля украинский голкипер Андрей Лунин провел очередной отличный матч за мадридский «Реал» против «Севильи» (1:0).

В текущем сезоне у него 19 матчей, 14 пропущенных голов и 9 поединков на ноль. Испанское издание Defensa Central, которое специализируется на новостях про королевский клуб, решило посвятить статью Лунину и публично выразить благодарность с восхищением за его игру:

Андрей Лунин – вратарь, который сумел дождаться своего момента, чтобы монополизировать все внимание: он заслуживает лучшего. Украинец оказался на высоте, и в Мадриде им очень довольны.

Это было летом, а именно 10 августа 2023 года. В тот день болельщики «Реала» получили очень неприятную новость о том, что Тибо Куртуа порвал крестообразную связку левого колена. Лучший вратарь в мире с самой серьезной травмой, которую только может получить футболист.

Именно с того момента «Реал» Мадрид начал искать вратаря. «Реал» хочет подписать Давида Де Хеа, Буну, Мамардашвили или Кепу Аррисабалагу. Последний будет выбран на замену бельгийцу.

На Андрея Лунина никто не рассчитывал, хотя именно он провел первый матч чемпионата после травмы Куртуа. С тех пор как баск присоединился к команде Меренге, он стал игроком основного состава, а украинец вновь оказался на втором плане.

Однако футбол, как и жизнь, принимает много поворотов. 8 ноября перед матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брагой» Кепа чувствует дискомфорт в приводящей мышце правой ноги и не может играть. С этого момента все меняется.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Пенальти, который отметил до и после



Судьба не могла быть более капризной. В том матче Лукас Васкес на первых минутах привозит пенальти. Андрею Лунину удалось отразить 11-метровый и показать хорошую игру. С этого момента начались дебаты. Карло Анчелотти даже спрашивали об этом на каждой пресс-конференции.

Ход времени доказал правоту украинца. Это убедило технический персонал в том, что сегодня у них больше нет сомнений в том, кто должен стать стартовым вратарем. Как только Кепа оправился от травмы, он, правда, вернулся в игру, но ошибка, которую он допустил в Суперкубке Испании против «Атлетико», выбила его.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин отбивает пенальти в матче ЛЧ против Браги

Данные не обманули и Анчелотти принял решение



Основываясь на данных, подготовленных в январе (месяц, в котором Анчелотти окончательно назвал Лунина стартовым игроком) BeSoccer Pro для агентства EFE, можно увидеть, насколько у Лунина была лучшая статистика, чем у Кепы. Он пропустил меньше голов (0,56 по сравнению с 0,78), сделал больше сейвов (2,7 по сравнению с 2,07), имел лучший процент отраженных ударов (82,76% по сравнению с 72,73%), сумел чаще вмешиваться в игру. На каждый пропущенный им гол, он достиг более высокого рекорда сухих матчей и более высокого процента выигранных воздушных дуэлей (100 против 71,43).

Единственное, что Кепе удалось показать лучше Лунина, так это выносы кулаков 0,19 на 0,11. Все эти показатели представлены в 14 матчах, сыгранных Кепой, и в 8 матчах Лунина.

Таким образом, Карло принял решение сделать ставку на украинца, а вратарь, который по-прежнему принадлежит «Челси», перестал играть. За исключением большого сюрприза, спортивное руководство не намерено реализовывать опцию на покупку. Он соберет чемоданы со стадиона «Сантьяго Бернабеу» и вернется на «Стэмфорд Бридж».



Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин



Заслуженная награда



Любопытно, что Андрей Лунин приехал в «Реал» в 2018 году, как и Тибо Куртуа. Украинец, которому было всего 19 лет, обошелся в 9 миллионов евро. Флорентино Перес решил, что лучше отдать его в аренду, и Андрей перешел в «Вальядолид» и «Леганес». С сезона 2020-2021 выступает за белый клуб и находился в тени Куртуа.

Его путь никогда не был легким. Он всегда был запасным вратарем, но никогда не делал унылого лица и никогда не пытался расколоть хорошую группу, существующую в раздевалке белой команды. Итак, он выдержал работу, и его звездный момент в коллективе наступил в этом сезоне.

У него есть контракт до 2025 года. Высокопоставленные чиновники хотят, чтобы он остался, но они также понимают, что он ищет варианты уехать со столицы Испании. Логично думать, что Куртуа снова сыграет, как только выздоровеет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Гарантийный вратарь



Главное то, что Лунин показывает, что может играть на элитном уровне. Его выступления привлекли внимание нескольких европейских команд и, очевидно, у него есть варианты продолжения карьеры.

Два варианта, которые существуют с лета, очень ясны: продлить контракт или уйти, потому что клуб захочет получить за него немало денег. Если «Реал» предложит – он продлит контракт, но если поступит предложение и он захочет уйти, ему откроют двери.

Лунин прибыл в Белый дом в возрасте 19 лет. Будучи еще подростком, он решил отправиться в самое сложное приключение в своей карьере. Сейчас, в 26 лет, возможно, он думает, что пора искать смену обстановки. Он показал, что является настоящим вратарем, и поэтому мы должны быть им довольны.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага, Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Предназначенный для замены?



Очевидно, что Куртуа выйдет в стартовом составе в следующем сезоне. Однако необходимо задаться вопросом о том, что может произойти, когда бельгиец вернется почти через месяц.

Многие предполагают, что он выйдет в стартовом составе сразу же. Но, возможно, Карло Анчелотти хочет закончить сезон с Луниным и тем самым вручить ему заслуженную награду – время. Руководство тренера будет интересным, поскольку он управляет раздевалкой лучше, чем кто-либо другой в подобных вопросах.

Важно то, что, что бы ни случилось, главный герой этого репортажа показал, что у него есть уровень, чтобы быть важным в любом клубе. Он умел держаться после столь долгого пребывания на скамейке запасных и не подвел. Он оказался на высоте и подал пример того, что значит быть хорошим товарищем по команде. В Мадриде ему очень благодарны. Он заслуживает лучшего.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин