25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Перед началом встречи украинец обнялся с защитником «Севильи» Серхио Рамосом и провел короткую беседу в подтрибунном помещении.

37-летний испанский защитник Рамос является легендой столичного клуба Испании. Он защищал цвета «Реала» с 2001 по 2021 год и провел 671 матч за «сливочных» во всех турнирах.



ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании