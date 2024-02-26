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  4. ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Испания
26 февраля 2024, 01:31 |
686
0

ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании

Андрей провел короткую беседу с Серхио Рамосом, который теперь защищает цвета «Севильи»

26 февраля 2024, 01:31 |
686
0
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Перед началом встречи украинец обнялся с защитником «Севильи» Серхио Рамосом и провел короткую беседу в подтрибунном помещении.

37-летний испанский защитник Рамос является легендой столичного клуба Испании. Он защищал цвета «Реала» с 2001 по 2021 год и провел 671 матч за «сливочных» во всех турнирах.

ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании

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видео Андрей Лунин Серхио Рамос Реал Мадрид Севилья Реал - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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