ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Андрей провел короткую беседу с Серхио Рамосом, который теперь защищает цвета «Севильи»
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.
Перед началом встречи украинец обнялся с защитником «Севильи» Серхио Рамосом и провел короткую беседу в подтрибунном помещении.
37-летний испанский защитник Рамос является легендой столичного клуба Испании. Он защищал цвета «Реала» с 2001 по 2021 год и провел 671 матч за «сливочных» во всех турнирах.
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
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