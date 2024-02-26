Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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26 февраля 2024, 01:34 | Обновлено 26 февраля 2024, 01:38
256
0

ФОТО. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских воинов перформансом

Ультрас хорватского клуба процитировали песню «Ой у лузі червона калина»

26 февраля 2024, 01:34 | Обновлено 26 февраля 2024, 01:38
256
0
ФОТО. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских воинов перформансом
Telegram DINAMOV_SJEVER

Ультрас загребского «Динамо» во время матча чемпионата Хорватии по футболу против «Риеки» ярким перформансом поддержали украинских воинов ЗСУ, которые дают отпор армии рф.

На домашнем стадионе «Максимир» фанаты развернули огромный баннер над трибунами. На нем была написана фраза «Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан». Это цитата из песни «Ой у лузі червона калина».

Болельщики хорватского гранда не впервые делают акции в поддержку украинских военных. В феврале прошлого года они развернули баннер с надписью Free Azov.

«Динамо» одержало минимальную победу над «Риекой» (1:0). Столичный клуб сейчас идет на третьем месте с 47 очками после 23 матчей. «Риека» осталась лидером – 50 очков за 24 игры.

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ультрас Динамо Загреб Динамо Киев российско-украинская война фото Риека
Источник Sport.ua
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