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  4. ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
Досье
27 февраля 2023, 12:11 |
629
1

ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов

На матче «Динамо Загреб» – «Хайдук» был вывешен плакат с соответствующей надписью

27 февраля 2023, 12:11 |
629
1
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Хорватии по футболу между «Динамо» Загреб и «Хайдуком». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Игра запомнилась не только перфомансом местного «Динамо», который обыграл главного конкурента в борьбе за титул, но и широким жестом хорватских болельщиков.

Во время поединка на трибунах стадиона был вывешен плакат с надписью «Free Azov». Таким образом ультрас «Динамо» Загреб поддержали пленных бойцов полка «Азов», которые находятся в плену у рашистов. Также на стадионе были замечены и украинские флаги.

Помимо плаката с надписью «Free Azov», ультрас скандировали «Слава Украине» и показывали баннер «Heroiam Slava!».

Очень много бойцов с «Азовстали» попали в плен к оккупантам. На текущий момент удалось обменять несколько сотен бойцов, среди которых и командиры полка «Азов».

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Динамо Загреб Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу фото видео Азовсталь полк Азов российско-украинская война пленные
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
красавчики, хорвати!!!
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